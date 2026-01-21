La concejalía de Vivienda concedió 588.388 euros a 336 solicitudes de ayudas al alquiler durante 2025

Archivo - Plaza del Vaticano, Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Avilés ha concedido un total de 588.388,44 euros en ayudas al alquiler durante 2025, repartidos entre 336 solicitudes, según el balance realizado por el área municipal.

Durante el pasado año se celebraron siete comisiones de valoración de ayudas, lo que permitió reducir los plazos de tramitación. El tiempo medio de resolución fue de 27 días en las ayudas al alquiler, 23 días en las de garantía energética y 18 en las de propiedad.

En conjunto, la Concejalía destinó 964.584,68 euros a medidas para facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda. De ellos, 230.452,92 euros correspondieron a 740 ayudas de garantía energética y 145.743,32 euros a 360 ayudas a la propiedad.

El importe medio de la ayuda al alquiler fue de 1.751,16 euros anuales, dirigidas principalmente a desempleados (33,52%) y pensionistas con rentas bajas (23,97%), así como a familias monoparentales (16,47%). En el caso de las ayudas energéticas, con un máximo de 400 euros por solicitud, el 85% de las peticiones fueron aprobadas.

Por su parte, las ayudas a la propiedad se destinaron en 269 casos al pago de gastos de comunidad y en 91 a hipotecas. Además, desde la Fundación San Martín se gestionaron en 2025 prestaciones sociales de emergencia para vivienda por valor de 219.766,24 euros, que beneficiaron a 182 familias, con una media de resolución de tres días.