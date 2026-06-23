La concesión del crédito de 6 millones a Duro Felguera "fue una operación transparente y de consenso", según Peláez

Sede de Duro Felguera en Gijón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha manifestado este martes que el crédito de 6 millones de euros que el Gobierno concedió a la SRP y, posteriormente, la SRP concedió a Duro Felguera, para tratar de amortiguar el impacto de la COVID en la actividad empresarial, que era absolutamente estratégica para el Gobierno del Principado de Asturias fue "una operación absolutamente transparente sobre la que hubo consenso". Ha enmarcado ese prestamo en las medidas de apoyo en el momento de la COVID.

"Se podía haber concedido una ayuda directa y absolutamente nadie se hubiese quejado. Lo que hicimos fue otorgar un préstamo con una serie de garantías que permitían el control por parte del Principado de Asturias, como también de la SEPI, sobre esos futuros accionistas, y lo que se hizo con la nueva acción del 2023, que ustedes llaman retirar garantías, fue gestionar la entrada de nuevos inversores, que era la única forma y la única posibilidad que había de poder recuperar esos 6 millones", dijo Peláez.

El consejero daba respuesta así a la pregunta del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons que ha pedido explicaciones al consejo de Gobierno sobre la operación de préstamo de 6 millones de euros a la empresa Duro Felguera.

"Es tan transparente que usted --en relación al diputado del PP-- tiene el expediente completo. Por lo que veo, no se lo ha leído o no ha entendido absolutamente nada. Y la Sindicatura de Cuentas también tiene el expediente completo. Es más, la Sindicatura de Cuentas analizó y analiza esta operación en todos sus informes. Por tanto, hay absoluta transparencia sobre esta operación.

Ha insistido Peláez en explicar que en aquel momento, había un consenso generalizado sobre la necesidad de apoyar a Duro Felguera, igual que a otras empresas que también se apoyaron durante la COVID y ha añadido que se podían haber utilizado muchos instrumentos distintos.

"Se podía haber utilizado también, aprovechando aquel consenso y la necesidad de apoyar a Duro Felguera, una ayuda directa. Y créame, revisando las sesiones parlamentarias de aquella época, nadie, absolutamente nadie, hubiese puesto en duda que estos 6 millones se hubieran instrumentado a través de una ayuda directa", dijo.

Así mismo ha recordado el consejero el amplio consenso que existía en la Junta General antes del proceso de reestructuración de Duro Felguera, con absoluta unanimidad de la Junta, instando al Gobierno del Principado de Asturias a hacer todo lo que fuera necesario para garantizar la pervivencia de la empresa.

Ha recordado que Duro Felguera no logró recuperarse del golpe de la COVID, así como de otras vicisitudes que venía arrastrando también anteriormente y en el año 2023 surgen inversores privados que quieren dar un impulso a la compañía. Ha añadido que es en el marco de la entrada de esos inversores privados en el que se producen modificaciones del préstamo en el año 2023.

"Los inversores, como decía, las condiciones que puso el Principado y que puso la SEPI eran prácticamente de intervención de la sociedad. Así pues, se establecía que tenía que haber una amortización total del préstamo cuando entraran nuevos accionistas. Se establecía también la prohibición de incurrir en cualquier otro endeudamiento adicional", ha explicado Peláez.

El diputado del PP ha indicado que "hay muchas razones para preguntar sobre el préstamo a Duro Felguera" y para su grupo una muy específica es que el Gobierno votase en contra de que la Sindicatura de cuentas realizase un informe de asesoramiento, que es el mecanismo normal.

Considera el PP que el Gobierno "debe dar muchas explicaciones" sobre este préstamo y sobre las numerosas contradiciones en sus declaraciones sobre el mismo. "Tiene que explicar por qué 6 millones de dinero público que ponemos todos los asturianos han pasado de 2021 a 2023, según esa maravillosa frase suya, de dinero público a dinero privado. Explique eso, porque esto es de imbéciles", dijo Cuervas-Mons.

PREGUNTA DE ADRIÁN PUMARES

Tras la interpelación del diputado del PP, el parlamentario del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares ha planteado al consejero "cuál es el motivo por el que parte de los impuestos que pagan los asturianos y asturianas se destina a pagar la deuda de entidades privadas".

Pumares se ha referido al préstamo de Duro Felguera en la misma línea que hizo el diputado del PP, pero también se ha referido a la empresa SEDES. A juicio de Pumares en ese caso lo que hay es una "absoluta inmoralidad".

"El consejero Ovidio Zapico está encantado de haber comprado las acciones Unicaja por un euro, para empezar, eso es un euro más de lo que cuestan esas acciones. Pero como digo, aquí la clave es lo inmoral, porque no hay mayor chollo que ser socio de la administración del Principado de Asturias. Si la cosa va bien, pues tenemos beneficios, sin embargo, si la cosa va mal, el socio privado se va de rositas y ahí se quedan los asturianos con la deuda y con empresas ruinosas", dijo Pumares.

El consejero ha defendido que ese acuerdo es el que garantiza la viabilidad de SEDES a corto y medio plazo y ha defendido que "tiene sentido tener una empresa constructora pública de último plazo, como tienen otras comunidades autónomas y la Administración General del Estado para garantizar el desarrollo de políticas públicas".