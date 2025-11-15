Concierto del Coro de la Fundación Princesa para celebrar el 25 aniversario del Orfeón del Grupo de Cultura Covadonga

Archivo - Coro de la Fundación Princesa de Asturias. - FPA - Archivo

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Coro de la Fundación Princesa de Asturias ofrecerá un concierto, con motivo del 25 aniversario del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga, el próximo sábado 22 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción de Gijón.

Bajo la dirección de su titular, José Esteban García Miranda, y con acompañamiento del pianista Óscar Camacho, el Coro interpretará un programa de polifonía contemporánea, profana y religiosa, cuyos textos abarcan antífonas medievales, folclore y canciones tradicionales. El repertorio incluirá, entre otras obras, Ubi caritas et amor, de Josu Elberdin; Even when He is silent, de Kim André Arnesen; o The Rose, de Ola Gjeilo.

En 1983, la Fundación Princesa de Asturias creó una agrupación polifónica para que, recogiendo la tradicional afición de los asturianos por la música coral, elevase su trabajo a los máximos niveles.

Dirigido desde 1989 por José Esteban García Miranda, el Coro de la Fundación Princesa de Asturias está considerado como una destacada formación amateur y cuenta con un reconocido prestigio en el ámbito internacional.