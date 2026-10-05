Concluyen las obras de mejora de la carretera entre Villabre y los puertos de Marabio tras invertir 374.422 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras de mejora del vial entre Villabre y los puertos de Marabio, en Yernes y Tameza. La actuación, en la que se han invertido 374.422 euros, ha permitido acondicionar más de 4,7 kilómetros de la carretera, que ha mejorado sustancialmente sus condiciones de seguridad.

Los trabajos han incluido la regularización del firme y la renovación de algunos muretes y estructuras de sostenimiento. También se ha renovado el sistema de drenaje, con la recuperación de las cunetas y la construcción de nuevos tramos de bordillo, y se han reforzado los elementos de seguridad y señalización de todo el tramo.

Esta actuación tendrá continuidad en una segunda fase que se desarrollará en Teverga y que completará la renovación de toda la vía, con una inversión de más de medio millón. El proyecto, del que ya se está redactando la documentación técnica, comprende la mejora de esta carretera entre los puertos de Marabio y Drada e incluye la mejora del firme y el drenaje de casi 7 kilómetros junto con otras intervenciones integrales en varios tramos.

Ambas actuaciones se enmarcan en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos y que tiene por objeto la conservación de infraestructuras municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.