Concluyen las obras de rehabilitación de la Oficina de Turismo

Obras de la oficina de turismo - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, y el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, han comprobado este miércoles el resultado de las obras de rehabilitación de la Oficina de Turismo de Avilés.

Se trata de unos trabajos que permitirán convertir las instalaciones del número 21 de la calle Ruiz Gómez en una moderna oficina inteligente y de futuro que no solo ha mejorado notablemente su accesibilidad y eficiencia energética, con una previsión de reducción del consumo superior al 50 por ciento, sino que además incorporará tecnologías digitales para una mejor información al visitante.

El edificio de la Oficina de Turismo de Avilés está ubicado en pleno casco histórico, junto al trazado de la Muralla Medieval. Como edificio histórico y catalogado, destinado a oficina de turismo desde los años noventa, se encontraba desfasado tanto en su adaptación a los criterios de accesibilidad como de eficiencia energética, con sistemas constructivos de la época y con iluminación y regulación térmica poco eficiente y sostenible, así como con ausencia de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas.