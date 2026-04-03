Concurso Nacional de Cachopo 2026: doce finalistas luchan por el mejor cachopo con Ternera Asturiana

Archivo - Doce establecimientos disputarán el noveno Concurso Nacional del Mejor Cachopo con Ternera Asturiana - CARLOS ALLENDE MELICH - Archivo

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Doce establecimientos competirán el 13 de abril en el Salón Gourmets de Madrid por el título del noveno Concurso Nacional "En Busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana". El certamen, organizado por el Consejo Regulador de la I.G.P. Ternera Asturiana junto al Salón Gourmets, busca reconocer al mejor cachopo elaborado con esta carne autóctona.

Los finalistas fueron seleccionados mediante cata anónima entre cerca de 50 propuestas, con fuerte presencia de establecimientos asturianos y representación de otras provincias como Zaragoza, Toledo, Granada, Ciudad Real, Madrid y Burgos. Este año, las puntuaciones registradas han sido las más altas del certamen.

Los doce establecimientos que disputarán la final son: Casa Repinaldo (Candás), Continental Lugones (Lugones), Dmomento (Granada), La Botica de Lastres (Lastres), La Cantina de Villalegre (Avilés), La Leyenda del Gallo (Oviedo), La Taberna Asturiana Zapico (Toledo), Hotel Restaurante de Torres (Felechosa), Restaurante La Escollera (San Juan de la Arena), Restaurante La Sauceda (Buelles), Sidrería El Leonés (Oviedo) y Sidrería La Manzana (Oviedo).

El certamen también ha otorgado menciones especiales a los establecimientos que se quedaron a las puertas de la final: Restaurante Bar Pileta (Málaga), Río Astur Sidrería (Gijón), Sidrería Fonte Villoria (Lugones), Los Fogones de Dani (Avilés), Restaurante El Balcón de Torazo y Sidrería El Saúco (Gijón).

El jurado que ha seleccionado a los finalistas estuvo formado por el asesor gastronómico de Ternera Asturiana, Sergio Rama; la directora técnica de la marca, Elena Cebada; las auditoras del Consejo Regulador Anne Vanderschaeghe y Noelia Gómez; y el periodista gastronómico David Fernández-Prada.