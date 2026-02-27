Condenados dos hombres por agredir en 2023 a un joven en una zona de ocio de Gijón

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 28 y 27 años han sido condenados por agredir a un joven en las inmediaciones de un pub en Gijón, en la madrugada del pasado 6 de diciembre de 2023. Así consta en una sentencia de la sección octava de la Audiencia Provincial, consultada por Europa Press.

Según el fallo tras el correspondiente juicio, a uno de los condenados se le impone una pena de dos años de prisión por un delito de lesiones, al aplicarse el atenuante de reparación parcial del daño. El otro hombre ha sido condenado a una multa por un delito leve de maltrato de obra.

Los hechos probados que figuran en la sentencia señalan que se produjo una discusión entre los dos condenados y la víctima sobre las 5.45 horas de aquel día. Le acusaban de haberse llevado una cazadora.

Uno de los acusados le dio dos bofetadas que no le causaron lesiones, pero el otro le dio puñetazos en la cara que le causaron distintas lesiones, incluidas diferentes fracturas. La víctima tuvo que ser hospitalizada y padece secuelas. El asunto pasó a los tribunales y sus intereses fueron defendidos por Fiscalía y por el abogado Javier Martín, que ejerció la acusación particular.

La sentencia también establece que el principal condenado tiene que indemnizar al joven con 32.433 euros y al Servicio de Salud asturiano con 1.978 euros. El fallo establece un plazo de diez días para recurrir.