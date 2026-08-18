La Confederación actúa en los cauces de Sonande y Llamera (Cangas del Narcea) tras las inundaciones de julio

La CHC actúa en los cauces de Sonande y Llamera, en Cangas del Narcea, tras las fuertes lluvias de julio. - CHC

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico lleva a cabo actuaciones en el arroyo de La Serrantina y en el reguero de Las Corralizas, en el entorno de Sonande y Llamera, en el término municipal de Cangas del Narcea, para recuperar la capacidad de desagüe de los cauces tras las fuertes lluvias registradas en el mes de julio.

Las actuaciones se extienden a lo largo de varios tramos, con una longitud total de 500 metros, fuera de los núcleos rurales de Sonande y Llamera, y cuentan con un presupuesto inicial de 50 000 euros.

Según recuerda la Confederación en nota de prensa, las fuertes precipitaciones arrastraron desde las cabeceras de ambos cauces material rocoso y leñoso que se acumuló en distintos puntos y redujo la capacidad de desagüe del cauce. Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico retira los materiales que obstaculizan los cauces y adecua aquellos depósitos inestables de las riberas susceptibles de movilizarse ante nuevos episodios de lluvias intensas.

El objetivo es favorecer el desagüe y reducir los problemas que estas acumulaciones pueden provocar ante nuevos incrementos del caudal.

La actuación se concentra en los tramos rurales y se complementa con los trabajos de las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio dentro de las zonas materialmente urbanas.

Además de esta intervención urgente, la Confederación estudia la situación de las cabeceras de los cauces afectados para valorar posibles soluciones que permitan reducir, a medio plazo, los riesgos para la ciudadanía y los bienes.

CARÁCTER TORRENCIAL

Considera la CHC que la Serrantina y Las Corralizas presentan un carácter torrencial, por lo que pueden experimentar aumentos rápidos de caudal y transportar materiales durante episodios de precipitaciones intensas.

Así, incide en que las posibles soluciones requieren la coordinación y el acuerdo entre las distintas administraciones con competencias en la zona.

La actuación forma parte del Programa de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta la CH Cantábrico, en el ámbito de sus competencias en el entorno rural. En los tramos urbanos, la competencia para intervenir en los cauces corresponde a los Ayuntamientos, según puede consultarse en la página web del Organismo.