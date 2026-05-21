OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe del río Riosa en La Ará, en el término municipal de Riosa.

Estas labores se realizan en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de Riosa para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, en el que se contempla una inversión de 120 000 euro durante un plazo de 4 años.

Las actuaciones principales consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos o restos vegetales, y en labores selectivas sobre la vegetación de ribera. Con estas intervenciones se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de un tramo de 150 metros y cuentan con un presupuesto de 10 000 euros.