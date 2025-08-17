La Consejera de Derechos Sociales destaca el valor de Emburria en la atención integral a personas con discapacidad

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco (de pie, tercera por la derecha), junto a los voluntarios, familias y usuarios de la Asociación Emburria. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco Fernández, ha destacado este domingo el trabajo de la asociación Emburria, que desde su fundación en 2002 "sigue propiciando la atención a las personas con discapacidad desde su nacimiento hasta la vida adulta". Ha subrayado especialmente los programas que refuerzan la autonomía y permiten la inclusión activa de estas personas.

Del Arco Fernández ha valorado positivamente el "trabajo en red" de la asociación, tanto con las administraciones como con la ciudadanía, lo que ha contribuido a su "plena expansión y crecimiento". En este sentido, ha señalado que la nueva ubicación con ampliación de espacios permitirá "seguir prestando atención en entornos cercanos".

La consejera ha concluido destacando que Emburria "intenta que la ciudadanía vea a las personas con discapacidad con las gafas adecuadas, con todos sus derechos y con el derecho al ejercicio", lo que demuestra, a su juicio, que es "una asociación con futuro".