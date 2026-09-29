La Consejería de Salud y el HUCA, premiados por su modelo de salud mental y gestión hospitalaria

El Principado y el HUCA reciben dos premios Liderazgo Sanitario por su estrategia de salud mental y su modelo de gestión hospitalaria - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han sido galardonados esta tarde en Madrid en la cuarta edición de los Premios Liderazgo Sanitario, que destacan las mejores iniciativas, proyectos y modelos organizativos del sistema sanitario español.

El Principado ha recibido dos reconocimientos. Uno ha sido concedido a la consejería por su atención a la salud mental y ha sido recogido por el director general de Salud Pública, Miguel Prieto. Otro ha sido otorgado al HUCA por su gestión hospitalaria. Este galardón lo han recibido Miguel Javier Rodríguez, gerente del HUCA, y Ramón Rodríguez, director del hospital.

El jurado de los Premios Liderazgo Sanitario ha distinguido a la Consejería de Salud con el galardón a la mejor administración sanitaria en el ámbito de la salud mental por su impulso de un modelo integral basado en la promoción, la prevención y el enfoque comunitario. Asimismo, ha valorado la estrategia transversal desarrollada en Asturias para mejorar el bienestar emocional de la población, así como el compromiso con una atención más equitativa, preventiva e integrada.

Por su parte, el HUCA ha merecido el Premio al Liderazgo Sanitario en gestión hospitalaria por el desarrollo de un modelo basado en la coordinación asistencial y la eficiencia organizativa. El jurado ha destacado especialmente su papel como centro de referencia del nuevo mapa sanitario asturiano, que favorece la integración entre niveles asistenciales y contribuye a una atención más coordinada, eficiente y adaptada a los nuevos retos del sistema sanitario.

La concesión de estos premios da continuidad al reconocimiento nacional obtenido por la sanidad asturiana en los últimos años. En 2025, el área de Salud Pública ya fue distinguida con un Premio Liderazgo Sanitario y, este mismo año, el HUCA recibió el premio al Mejor Hospital Público en Gestión, otorgado por New Medical Economics. Estas distinciones avalan el trabajo desarrollado por el conjunto de la sanidad pública asturiana y la apuesta por la excelencia asistencial, la innovación y la mejora continua.

Los galardones, promovidos por el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación, reúnen cada año a representantes institucionales, profesionales y organizaciones sanitarias de todo el país con el objetivo de reconocer experiencias de liderazgo, innovación y excelencia en el ámbito de la salud.