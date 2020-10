El Consejero de Industria admite "no confiar" en los gestores de Alú Ibérica

AVILÉS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández, ha admitido este miércoles en Avilés que los nuevos gestores de Alú Ibérica no tienen la confianza del Gobierno Asturiano, y "no merecen ningún tipo de credibilidad por sus hechos, por lo tanto, es un tema objetivo, no subjetivo".

El representante regional ha realizado estas declaraciones antes de asistir al 15º Congreso regional de Fica-UGT que tiene lugar en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

En cuanto al futuro de Alú Ibérica, el consejero ha manifestado que, "estamos pidiendo al gobierno central que en medida de lo posible revierta esos acuerdos y ponga una dirección que nos de confianza".

En cuanto al Congreso de Fica-UGT, Enrique Fernández ha desvelado que el lema 'Sumar fuerzas, reindustrializar Asturias', "es muy acertado, porque tenemos que contribuir al mantenimiento de la actividad industrial y al aprovechamiento de la transición ecológica, sumando fuerzas entre todos".