Continúa el dispositivo de búsqueda del joven de 19 años desaparecido en la playa de Salinas (Castrillón)

Archivo - Playa de Salinas, Castrillón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Continúa para localizar a un joven de 19 años desaparecido en la tarde de ayer en la playa de Salinas, en Castrillón, después de que otras cinco personas que se encontraban en apuros lograran ser rescatadas por dos surfistas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a lo largo de toda la noche, efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Avilés han rastreado de forma ininterrumpida todo el arenal de la playa, concretamente entre la zona de La Peñona y el espigón de la bocana del puerto. Las labores terrestres se vieron complicadas por las tormentas con gran aparato eléctrico registradas en la zona durante la madrugada. En el despliegue nocturno también participaron la Unidad Canina, que estuvo operando en el lugar hasta la medianoche, y la Unidad de Drones, que se mantuvo activa hasta la pleamar.

AMPLIACIÓN DEL RADIO DE BÚSQUEDA

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha instalado a la altura de la escalera 8 del arenal, desde donde se está llevando a cabo la coordinación del dispositivo. Debido al avance de las horas, han decidido ampliar el radio de búsqueda, pasando de los 5 kilómetros iniciales a un perímetro de 9 kilómetros.

A primera hora de esta mañana se han incorporado recursos aéreos, sobrevuelan la zona el helicóptero de Salvamento Marítimo (Helimer) y una aeronave de la Guardia Civil. Está previsto que, una vez finalicen sus ciclos de vuelo, sean relevados por el helicóptero medicalizado del SEPA junto al Grupo de Rescate, tras lo cual se volverá a sumar al dispositivo la Unidad de Drones.