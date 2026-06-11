Continúan los dispositivos de la Guardia Civil para prevenir carreras ilegales en las carreteras asturianas

Dispositivo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias mantiene activo desde enero el 'Plan de Choque contra conducciones temerarias y competiciones o exhibiciones no autorizadas en el Principado de Asturias', destinado a prevenir, detectar y erradicar conductas de riesgo en vía interurbanas, polígonos industriales y otras zonas de su ámbito competencial en materia de tráfico y seguridad vial.

Los agentes establecen dispositivos específicos para reducir la siniestralidad, minimizar conductas de riesgo en carretera, mejorar la seguridad de los usuarios de la vía y minimizar las incidencias que puedan afectar al entorno y a la convivencia vecinal.

En el marco de esta planificación, la Guardia Civil estableció a finales del mes de mayo, un dispositivo especial de seguridad y control de tráfico en las vías de acceso y salida de la localidad de Cangas del Narcea, con motivo de una concentración autorizada organizada por aficionados a la cultura del motor.

El objetivo de la intensificación de la presencia policial se centró en prevenir conductas de riesgo tales como conducciones negligentes y excesos de velocidad en las rutas de acceso y salida del evento. En el dispositivo participaron patrullas de motoristas, equipos de control de velocidad (radares móviles) y componentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y Equipos de Investigación de Siniestros (EIS), sumándose además efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) para reforzar la seguridad ciudadana y el orden público.

Durante el operativo se realizaron controles preventivos de velocidad, alcoholemia, pruebas de detección de drogas y verificación de las condiciones técnicas de los vehículos, llegándose a detectar las siguientes infracciones a distintas normativas relacionadas con la seguridad vial.

En el ámbito de las actuaciones penales en materia de seguridad vial, se investigan tres hechos en los que los conductores habrían cometido un delito contra la seguridad vial, tras ser detectados circulando a velocidades penalmente relevantes. En concreto, se registraron velocidades de 217 km/h en un tramo limitado a 120 km/h, de 158 km/h en una vía con limitación de 70 km/h y 141 km/h en una vía con limitación de 50 km/h.

Los guardias civiles participantes en el dispositivo detectaron 11 infracciones relacionadas con conducción negligente y otras conductas de riesgo. Además, durante la jornada se detectaron casi una centena de excesos de velocidad (99) en tramos de riesgo.

La Guardia Civil continuará desarrollando este tipo de dispositivos cuyo objetivo es minimizar el impacto que este tipo de conductas puedan tener en los propios conductores infractores y el resto de usuarios de las vías asturianas.