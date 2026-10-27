Controlada una fuga de gas en Sama de Langreo

Fuga de gas - SEPA

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio y el jefe de zona centro este, han controlado una fuga de gas originada en unas obras en la Avenida de la Constitución, en Sama de Langreo.

Los bomberos instalaron una línea de agua y un acortinador mientras procedían a controlar el escape. Mientras llegaban a lugar los técnicos de la compañía procedieron a taponar prácticamente la fuga con una pinza hidráulica.

Durante la intervención se mantuvo cortada la calle principal y se confinó los dos portales más cercanos, el 46 y 47 donde también se procedió a ventilar todo el hueco de escalera. Los bomberos vigilaron en todo momento con el explosímetro las concentraciones de gas que afectaban fundamentalmente a esos edificios.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.17 horas. En la llamada, realizada por la Policía Local, indicaban que arreglando una avería del agua se había picado a la tubería del gas.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación, con 6 efectivos, del parque de San Martín del Rey Aurelio que se trasladó al lugar con una autobomba urbana, un furgón multisocorro y un vehículo ligero.

A las 19.20 horas el jefe de zona centro este, desde el incidente, comunica que el escape está controlado y que ya han llegado al lugar los técnicos de la compañía que van a proceder a cerrar las válvulas y purgar la tubería. El incidente se puso en conocimiento de la Policía Nacional y del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).