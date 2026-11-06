Controlado un incendio declarado en una casa de Argüero (Villaviciosa)

Bomberos en el incendio - SEPA

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Villaviciosa, Llanes y San Martín del Rey Aurelio han controlado el incendio declarado en una vivienda ubicada en la localidad de Argüero, en Villaviciosa.

El fuego, en el que se no registraron daños personales, calcinó por completo la vivienda de dos alturas. Parte de la techumbre también se derrumbó. Cuando los bomberos del parque maliayo llegaron al incidente el fuego estaba completamente desarrollado.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.59 horas. En la llamada indicaban que estaba quemando una vivienda de dos alturas y había casas adosadas. La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos anteriormente citados y comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y a título informativo al Servicio de Atención Médica Urgente.

A las 18.26 horas los bomberos dieron por controlado el incendio y en ese momento las dotaciones desplazadas desde el parque de Llanes y San Martín del Rey Aurelio regresan a sus parques. Hasta el lugar también se desplazó el jefe de zona del oriente.