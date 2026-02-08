Controlado el incendio en una vivienda deshabitada de Pravia

Casa deshabitada donde se produjo el incendio. - SEPA

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias, con base en los parques de Pravia, Avilés, Somiedo, Valdés y La Morgal, junto al Jefe de Zona Centro Oeste, trabajan en un incendio de una vivienda deshabitada situada en la Calle Suárez Pazos, en Pravia.

La sala del 112 recibió el aviso a las 16.36 horas de este domingo, según informa Bomberos de Asturias a través de la red social X. A las 19.49 horas, el Jefe de Zona comunicó que ya no había llama viva en el inmueble de tres plantas y unos 300 metros cuadrados por planta.

Los efectivos continuan trabajando en la zona. Han sido informados la Guardia Civil y, a título informativo, el SAMU.