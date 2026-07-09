Convocatoria pide al Ministerio que la especialidad docente del asturiano sea una realidad esta legislatura

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha celebrado el anuncio del Ministerio de Educación de impulsar la creación de la especialidad docente para el asturiano y el eonaviego, y ha reclamado que este compromiso se traduzca en una realidad "lo antes posible" y antes de que finalice la legislatura.

Vegas ha valorado el anuncio del departamento ministerial, el cual supone una respuesta a una reivindicación histórica del profesorado de las lenguas propias de Asturias, y ha insistido en que "debe convertirse cuanto antes en una realidad efectiva".

El parlamentario ha trasladado su felicitación a la Asociación de Docentes de Asturiano y de Eonaviego (DAE), al entender que su trabajo y su presión durante años han resultado decisivos para que el Ministerio haya dado este paso. Para Vegas, la creación de las especialidades docentes "constituye un paso imprescindible tanto para garantizar la supervivencia del asturiano y del eonaviego como para asegurar los derechos laborales y la dignidad profesional del personal docente que imparte estas enseñanzas en los centros educativos".

A través de una nota de prensa, Vegas ha recordado que su formación también ha trabajado desde hace décadas para lograr el máximo reconocimiento del asturiano. En este sentido, ha subrayado que hace menos de un año promovió en la Junta General del Principado una Proposición no de Ley (PNL) para reclamar la creación de las especialidades docentes de asturiano y de eonaviego, una iniciativa que fue aprobada con el voto en contra del Partido Popular y Vox.