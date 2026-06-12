La coral de DIFAC ofrece este viernes un concierto en el Centro de Mayores de Las Vegas, en Avilés

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coral de DIFAC (Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca) ofrece este viernes a las 19.00 horas un concierto en el Centro de Mayores de Las Vegas. La actuación corre a cargo de un coro formado por 20 socios de la entidad y dirigido por David Peláez, también integrante de la asociación.

La cita está abierta al público y permitirá disfrutar de un amplio repertorio de canciones populares y tradicionales. Desde su creación, la coral de DIFAC ha experimentado un crecimiento constante, consolidándose como una de las actividades más participativas de la asociación.

La vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, ha destacado el valor social de esta iniciativa y el trabajo que desarrolla la entidad a través de la música. "La coral de DIFAC se ha convertido en un referente de participación y convivencia. Sus actuaciones contribuyen a llenar de vida nuestros espacios comunitarios y a acercar la cultura a todos los públicos", ha señalado.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de canciones como Palmero sube a la palma, Soy de Verdicio, Mar de Enmedio o Ayer viste en la fonte, entre otras piezas del repertorio.