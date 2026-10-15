Cortada la AP-66 por la avería de un camión

Entrada a la AP-66 - CAPTURA DE LA WEB DE LA DGT

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la autopista AP-66 ha quedado cortada a la altura del punto kilométrico 77,9, en el término municipal de Lena (Asturias), debido a la avería de un camión registrada sobre las 10.50 horas de este jueves.

Como consecuencia de este incidente, la concesionaria de la vía, Aucalsa, ha procedido a bajar las barreras para impedir el acceso de vehículos en la zona de Campomanes. La restricción del tráfico se encuentra debidamente señalizada a través de los paneles de mensaje variable distribuidos en el tramo afectado.

Los servicios de tráfico y mantenimiento trabajan en el lugar para resolver la incidencia y proceder a la retirada del vehículo pesado con el fin de restablecer la circulación con normalidad a la mayor brevedad posible, según ha informado la Guardia Civil.