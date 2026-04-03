Corvera incorpora dispositivos Taser-10 con cámara a su Policía Local

El Ayuntamiento de Corvera refuerza la seguridad policial con la incorporación de nuevos dispositivos Taser con cámaras asociadas - CORVERA

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha incorporado a su Policía Local dos dispositivos Taser-10 con cámara integrada, los primeros de este modelo en entrar en servicio en Asturias, y prevé adquirir una segunda unidad próximamente. La inversión realizada asciende a 20.000 euros.

La principal novedad del Taser-10 es que incorpora una cámara que se activa automáticamente durante su uso, lo que permite grabar las intervenciones y reforzar la seguridad jurídica de agentes y ciudadanos.

El alcalde, Iván Fernández ha explicado que el Consistorio busca "dotar a la Policía Local de más y mejores medios. Proteger a quienes nos protegen es también garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas" y ha añadido que "estas herramientas vienen a reforzar el trabajo policial, nunca a sustituirlo".

El alcalde ha destacado que la implantación de estos dispositivos se realiza "bajo un protocolo de seguridad consensuado con entidades con tanto prestigio como Amnistía Internacional, garantizando un uso responsable y ajustado a los derechos fundamentales".

La medida se suma a otras iniciativas de modernización del cuerpo, como la renovación de vehículos patrulla, la incorporación de un furgón de atestados y la próxima adquisición de dispositivos PDA. Actualmente, la Policía Local de Corvera cuenta con la mayor plantilla de su historia: 21 profesionales, entre ellos 18 agentes, dos subinspectores y una persona en tareas administrativas.