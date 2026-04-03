Corvera incorpora dispositivos Taser-10 con cámara a su Policía Local

El Ayuntamiento de Corvera refuerza la seguridad policial con la incorporación de nuevos dispositivos Taser con cámaras asociadas
El Ayuntamiento de Corvera refuerza la seguridad policial con la incorporación de nuevos dispositivos Taser con cámaras asociadas - CORVERA
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 3 abril 2026 15:04
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   OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Corvera ha incorporado a su Policía Local dos dispositivos Taser-10 con cámara integrada, los primeros de este modelo en entrar en servicio en Asturias, y prevé adquirir una segunda unidad próximamente. La inversión realizada asciende a 20.000 euros.

   La principal novedad del Taser-10 es que incorpora una cámara que se activa automáticamente durante su uso, lo que permite grabar las intervenciones y reforzar la seguridad jurídica de agentes y ciudadanos.

   El alcalde, Iván Fernández ha explicado que el Consistorio busca "dotar a la Policía Local de más y mejores medios. Proteger a quienes nos protegen es también garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas" y ha añadido que "estas herramientas vienen a reforzar el trabajo policial, nunca a sustituirlo".

   El alcalde ha destacado que la implantación de estos dispositivos se realiza "bajo un protocolo de seguridad consensuado con entidades con tanto prestigio como Amnistía Internacional, garantizando un uso responsable y ajustado a los derechos fundamentales".

   La medida se suma a otras iniciativas de modernización del cuerpo, como la renovación de vehículos patrulla, la incorporación de un furgón de atestados y la próxima adquisición de dispositivos PDA. Actualmente, la Policía Local de Corvera cuenta con la mayor plantilla de su historia: 21 profesionales, entre ellos 18 agentes, dos subinspectores y una persona en tareas administrativas.

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