Costillas (PP) exige la reordenación del sector público cultural asturiano

José Luis Costillas - PP

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) José Luis Costillas ha criticado este lunes la situación de "total descontrol y desorganización" en la que se encuentra el sector público cultural del Principado de Asturias y defenderá en una comisión parlamentaria este martes una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar su reordenación integral.

La situación, ha recordado Costillas, no es una opinión política aislada, sino que ha sido "constatada" por la propia Inspección General de Servicios en diversos informes, en los que se describen "múltiples carencias y una ausencia de control y rigor en la gestión del sector público autonómico cultural".

Ha explicado que entre sus recomendaciones, la Inspección señala textualmente que "ha de acometerse la adecuación del diseño, denominación y definición de las distintas entidades integrantes del sector público del Principado de Asturias a las funciones que tiene legalmente encomendadas", así como la "reordenación del sector público cultural adscrito a la consejería con competencias en la materia cultural", en el que actualmente coexisten organismos autónomos, órganos desconcentrados, sociedades públicas, fundaciones y órganos directivos centrales.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Costillas ha dicho que el sector público cultural asturiano gestiona más de 40 millones de euros anuales a través de una estructura "compleja y fragmentada".

Ha insistido en que todos esos entes actúan con autonomía e independencia, pero sin un órgano efectivo que ejerza labores de coordinación y control. A su juicio, el resultado es un modelo en el que "nadie dirige ni coordina el conjunto del sector público cultural autonómico, cuyos órganos actúan como auténticos reinos de taifas".

El diputado 'popular' ha criticado que la Mesa Sectorial de Instituciones Culturales, creada para coordinar este entramado, solo se haya reunido una vez desde su constitución.

Asimismo, ha subrayado la falta de coordinación entre organismos autónomos como la OSPA y el Museo de Bellas Artes, así como entre las fundaciones públicas y el resto de entidades culturales. "No existe planificación conjunta ni coordinación en la programación cultural", ha afirmado.

En cuanto a los órganos de asesoramiento y apoyo, Costillas ha pues de manifiesto que muchos apenas se reúnen, hasta el punto de que algunos no han celebrado ni cuatro reuniones en años. "Si no se reúnen, no asesoran; si no asesoran, no cumplen su función", ha señalado, responsabilizando directamente a la consejera de Cultura de garantizar su funcionamiento.

Especial mención ha hecho a la empresa pública Recrea, que, según ha indicado, lleva más de cinco años sin gerente y desarrolla actividades culturales que no le han sido formalmente encomendadas.

Ante esta situación, ha explicado que su grupo ha registrado la mencionada proposición no de ley para instar al Gobierno del Principado a reordenar el conjunto del sector público cultural adscrito a la consejería competente. Se solicita reforzar los mecanismos de coordinación en materia de gestión y programación y revisar el funcionamiento y la utilidad real de los órganos de asesoramiento y apoyo.

"El Gobierno de Asturias no puede limitarse a repartir dinero entre distintos entes y desentenderse después de cómo se gestiona y qué resultados ofrece a los asturianos", ha concluido Costillas. "La cultura merece planificación, coordinación y rigor. Y los más de 40 millones de euros de presupuesto público exigen control, responsabilidad y liderazgo político", ha zanjado.