El Coto (Gijón) hace realidad su anfiteatro: un proyecto vecinal de los presupuestos participativos

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, presenta, junto al edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y del presidente de la Asociación Vecinal de El Coto, Christian Guisado, entre otros, el nuevo anfiteatro de El Coto. - AYUNTAMIENTO DE GIJON

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este jueves el nuevo anfiteatro del centro municipal de El Coto, construido a petición del Distrito Este en los presupuestos participativos del año 2025.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, acompañada del edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y del presidente de la Asociación Vecinal de El Coto, Christian Guisado, entre otros.

Moriyón ha explicado que estaba pendiente la fase 3 y 4 del centro municipal de El Coto, consistente en la rehabilitación de dos fachadas con sus cubiertas, lo que se completó porque "a algunos médicos les llovía en su consulta", ha recalcado.

Para ella, lo importante es realizar, ahora, la reforma de la plaza de La República, por la que se accede al citado centro municipal, conforme a cómo lo tienen en su cabeza los vecinos, que son los que lo viven todos los días y son los que saben qué uso y cómo quieren distribuir los espacios.

La alcaldesa ha reivindicado la importancia de invertir el dinero conforme a lo que los vecinos creen que es lo mejor. Ha incidido en que, aunque proyectos como Naval Azul o la 'playa verde' están transformando Gijón, "la vida del día a día de los vecinos la transforman estos proyectos en los barrios".

"Por eso no puede quedar ningún barrio atrás y en el caso de El Coto, que es el que nos ocupa, llevamos ya unas inversiones de casi dos millones de euros", ha apuntado.

Villoria, por su parte, ha destacado que, de una estimación de presupuesto inicial de 260.000 euros, se amplió durante su redacción hasta más de 300.000 euros.

Ha apuntado, asimismo, que el graderío tiene un aforo para 298 personas, con seis plazas para personas con movilidad reducida. El escenario, además, tiene más de 200 metros cuadrados electrificado, que permite conectar equipo de luz y sonido.

Ha resaltado, unido a ello, que justo este próximo viernes la Asociación de Vecinos lo va a inaugurar coincidiendo con el arranque de las fiestas de El Coto, que se van a celebrar en él.

Villoria, en este sentido, ha asegurado que es una satisfacción para el Ayuntamiento el recoger la idea de la asociación vecinal y ver que este espacio va a tener aprovechamiento y uso.

Guisado, por su lado, ha visto este anfiteatro como una oportunidad también de poder aumentar la oferta para temas culturales, teatrales, conciertos, actividades con mayores o con niños, por ejemplo, y más el hacerlo en un espacio que hace unos meses estaba inutilizado.

"Hemos conseguido dar este impulso a una zona importante del barrio, con más de 125 años, y que queremos que vuelva a ser una zona importante de uso para vecinos y vecinas", ha puesto en valor.

Al margen de ello, el presidente vecinal ha mostrado su deseo de que Mercasa, de una vez por todas, dé el paso adelante que tiene que dar, "porque el balón está en su tejado", según él, de cara a la reforma de la plaza. Guisado ha apuntado que, mientras Mercasa no haga el trabajo que tiene que hacer, el Ayuntamiento no puede entrar a hacer su parte. Al tiempo, ha mostrado su deseo a que, en la primera parte del año 2027, se pueda inaugurar esa plaza.