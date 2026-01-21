Covadonga Tomé alerta de las desventajas del tratado con Mercosur para las empresas asturianas

Archivo - Covadonga Tomé, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Covadonga Tomé, ha alertado de las consecuencias para Asturias que puede acarrear el tratado entre la Unión Europea y Mercosur.

"Conocemos experiencias que ilustran bien esta preocupación, como la de una productora asturiana que intentó colaborar con una empresa argentina muy similar a la suya. En ese proceso descubrió que exportar desde Argentina resultaba mucho más sencillo, lo que, en la práctica, supondría una clara desventaja para las empresas asturianas", ha afirmado.

Tomé ha insistido en que esta situación "evidencia una profunda injusticia: existen países donde no se tienen en cuenta aspectos fundamentales como las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, los salarios o la laxitud de los controles sanitarios, mientras que en Europa estas exigencias son mucho más estrictas". "En este contexto, los aranceles han funcionado hasta ahora", ha asegurado.

La diputada ha advertido que "con Mercosur, el libre comercio propio del mercado neoliberal habría supuesto una competencia totalmente desleal para el sector primario asturiasno".

"Por eso defendemos que mantener la soberanía alimentaria y proteger las producciones locales frente a un mundo complejo y políticamente cambiante es fundamental", ha insistido.

Según Tomé, que lidera la organización política Somos Asturies, esta preocupación "es perfectamente extrapolable a algunos de los productos más emblemáticos en el Principado, como la faba asturiana, que podrían verse seriamente amenazados".

La diputada ha recalcado que su postura se basa siempre en lo que afecta directamente a su comunidad, y no en posicionamientos geopolíticos ajenos a su entorno local.