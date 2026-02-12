Covadonga Tomé cree que Adrián Barbón (FSA-PSOE) no tiene motivos para estar tranquilo tras las últimas elecciones

Archivo - La diputada del Grupo Mixto en la JGPA, Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha dicho este jueves que si ella fuese el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, no estaría tranquila tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Extramadura y Aragón, en las que el PSOE sufrió una caída en votos.

Tomé ha sido preguntada sobre este asunto en una rueda de prensa en Oviedo, un día después de que Barbón dijese que no temía un 'efecto contagio' en el Principado para los socialistas y que está convencido de que los asturianos prefieren el modelo que defiende su partido frente a un PP que no tiene un liderazgo asentado en el Principado.

"La FSA tiene mucho sobre lo que reflexionar, porque lo que no se puede es pretender continuar obteniendo buenos resultados a base únicamente de decir que viene el coco. Lo que hay que hacer son políticas que resuelvan problemas y políticas que mejoren las vidas", ha indicado Tomé, que considera que las circunstancias no son para que los socialistas asturianos estén tranquilos. "Últimamente el PSOE está un poco despistado", ha apuntado.

Barbón afirmó este miércoles que existía en Asturias un grupo de empresarios que estarían trabajando para crear un partido nuevo en la derecha asturiana. Sobre este asunto, Tomé ha dicho que es algo que le pone "los pelos de punta" .

"Un grupo de empresarios no va a defender las mismas cosas que nosotras defendemos, lo que están es manejando los hilos, con este capitalismo salvaje que nos envuelve y el interés económico sin pararse a pensar en otras cosas", ha indicado.

CERREDO

Por otro lado, Covadonga Tomé ha sido preguntado por la comisión parlamentaria que preside y que investiga el accidente de marzo de 2025 donde murieron cinco mineros en Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña.

A pesar de que ya se ha levantado el secreto de sumario y se van conociendo aspectos de la investigación judicial, no cree Tomé que ello vaya a afectar a los trabajos de la comisión parlamentaria.

"La vía judicial y la comisión de investigación continúan sus caminos en paralelo. No pueden ni solaparse, ni molestarse, ni superponerse", ha aclarado. Ha reiterado que los objetivos de la comisión que preside son dirimir responsabilidades políticas y de la Administración, además de poner en marcha herramientas para que no vuelvan a ocurrir accidentes como ese.