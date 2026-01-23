Covadonga Tomé exige a Aucalsa que ponga todos los recursos a su alcance para mantener el tráfico en la AP-66

Archivo - La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA - Archivo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, reclamó este viernes explicaciones a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), para saber si está desplegando todos los medios materiales y humanos necesarios para garantizar la seguridad y la movilidad en una infraestructura que los asturianos "llevan décadas pagando a precio de oro". "Exigimos que se pongan todos los medios, siempre garantizando la seguridad vial, para impedir el aislamiento de Asturias", añadió.

Tomé reiteró que "la seguridad vial debe ser siempre la prioridad absoluta ante un aviso meteorológico adverso como el que provoca la borrasca Ingrid", pero advirtió de que esta situación "no puede servir de excusa para una gestión deficiente".

"El cierre de la AP-66 y las restricciones al tráfico pesado están dejando a decenas de camioneros retenidos. Esto es inadmisible en una autopista de peaje por la que los asturianos pagan 16,20 euros por cada viaje en turismo", señaló la diputada.

En este punto destacó que, más allá de los perjuicios para el sector del transporte, "la ciudadanía también afrontará consecuencias en los próximos días".

"Si se cobra uno de los peajes más caros del Estado, es legítimo preguntarse si la concesionaria está cumpliendo con todas sus obligaciones", afirmó.

Así, hizo referencia a los episodios vividos en los últimos años; como el atrapamiento de miles de vehículos en enero de 2018 - "un claro ejemplo de la deficiente gestión de la vía"- o el desprendimiento de tierra que sigue dificultando la circulación por la autopista del Huerna desde noviembre del año pasado.

La portavoz de Somos Asturies insistió en que, "desde luego, lo primero es la seguridad vial y garantizar la seguridad de conductores y conductoras; tanto particulares como profesionales". Aún así, con esta premisa sobre la mesa, "es exigible la transparencia y la responsabilidad con la comunidad autónoma".

"Queremos saber cuántas máquinas quitanieves están operativas y si se ha coordinado la información con la DGT. También porqué no se están garantizando servicios dignos para los transportistas obligados a detenerse", apuntó.

La parlamentaria reiteró su denuncia pública ante el "agravio histórico" que supone el peaje del Huerna para Asturias, una infraestructura "que está amortizada de sobra" y "que sigue siendo un factor de desigualdad territorial".

Se ha referido al decreto de la Unión Europea sobre la "ilegalidad" de la prórroga de este peaje y la negativa del Gobierno estatal a suprimirlo. "Cada vez que llega el invierno, nos queda claro que este peaje ni siquiera protege a la ciudadanía cuando más lo necesita", concluyó