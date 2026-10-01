Covadonga Tomé exige al Gobierno asturiano declarar más zonas tensionadas en Asturias

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Somos Asturies Covadonga Tomé ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en Oviedo en la que ha exigido al Gobierno asturiano (PSOE y Convocatoria por Asturies) que deje de "dar vueltas" con la emergencia de la vivienda en Asturias y que actúe llevando a cabo acciones que son de su competencia, como la declaración de más zonas de mercado residencial tensionado.

"Queremos que el próximo Consejo de Gobierno declare estas zonas tensionadas. Tienen la competencia, no hay excusa", ha insistido Tomé. Tras esa declaración el siguiente paso es limitar los precios y regular la compraventa de inmuebles para que sean exclusivamente para uso habitacional.

"Las casas son para vivir", ha subrayado Tomé, que considera que el Gobierno no está declarando esas zonas por no enfrentarse con ayuntamientos. Por eso, ha exigido al Principado que ejerza sus competencias y declare esas zonas en lugares como Oviedo o Siero.

Otras medidas importantes para la parlamentaria son "reservar la compra de vivienda a personas físicas y dejar fuera a los fondos buitre; perseguir y sancionar duramente el acoso inmobiliario y no permitir ni un solo desahucio sin solución habitacional ágil y digna".

Tomé ha reclamado al Gobierno presidido por Adrián Barbón que haga caso de sus propuestas, porque han demostrado ser útiles en otros lugares. "Instamos al Gobierno de Asturias a que lo haga, ya que no podemos seguir dando vueltas a la emergencia de la vivienda", ha repetido, indicando que Barbón debe mostrar su disposición real a dar soluciones, apostar por medidas eficaces en este momento. "Esa es la fuerza que debe mostrar cualquier gobierno que se llama progresista", ha añadido.

Sobre las declaraciones del presidente asturiano sobre los decretos que se negocian en Madrid ha dicho que le alegra que Barbón escuche al Sindicato de Inquilinas. "Pero lo que tendría que hacer es escuchar también en Asturias a quienes salen a manifestarse. Y aplicar mañana mismo las medidas que están pidiendo, y que desde Somos pedimos", ha apostillado.

Por último, Tomé ha querido aclarar que ninguna de sus de propuestas perjudica a quienes compraron una segunda vivienda con el esfuerzo de sus ahorros. "Al contrario, lo que proponemos también les beneficia, y beneficia a sus hijos, hijas, familiares, amigas y vecinas. Reconocemos su esfuerzo como parte de la clase trabajadora y no les consideramos rentistas ni especuladores. Es a los rentistas y especuladores a los que hay que parar los pies. Hay que acabar con el negocio de la vivienda, las casas para vivir no para enriquecerse a costa de las y los trabajadores de este país", ha zanjado.