Covadonga Tomé pide al Principado más transparencia sobre el proyecto anunciado para un centro de datos en Salas

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en una imagen de archivo - SOMOS ASTURIES - Archivo

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha reclamado al Gobierno asturiano más transparencia sobre el proyecto de un gran centro de datos anunciado para el municipio de Salas. "No prejuzgo nada pero quiero transparencia y garantías", ha insistido la diputada asturiana en un mensaje distribuido a través de un vídeo en su cuenta de Facebook.

Fue el pasado lunes 3 de agosto cuando en un acto en el que participó el presidente del Principado, Adrián Barbón, se anunció Digital Valley Asturias, un campus tecnológico de nueva generación promovido por la empresa Sales For You Consulting S.L, que supondría movilizar 1.226 millones. La iniciativa, que aspira a lograr el reconocimiento de proyecto de interés estratégico regional (PIER), se focaliza en el almacenamiento y gestión de datos.

Covadonga Tomé ha dicho que, a pesar de que se hablase de 1.300 empleso, los que son directos y de calidad se reducen a 120. "La diputada ha identificado a la empresa promotora como "una consultora comercial que ya hizo lo mismo hace unos años en Madrid y en Valencia" y ha subrayado que "a día de hoy, ladrillos puestos, cero" en esos lugares.

"Aquí no hay ningún inversor real", ha señalado Tomé, indicando que la Administración asturiana "pone todo" mientras que la empresa intermediaria "pone solamente un PowerPoint de presentación".

Tomé ha criticado el modelo de negocio de la empresa intermediaria, indicando que "lo que hacen es conseguir los permisos de la administración y después vender a una multinacional o a un fondo de inversión".

En este sentido, ha enfatizado que "quien pone el suelo, el agua, la conexión eléctrica para 120 megavatios y la declaración de proyecto estratégico es Asturias", mientras que "este intermediario nunca ha construido ni operado un centro de datos".

Tomé ha vinculado la importancia de este proyecto a cuestiones de control económico futuro, argumentando que "la infraestructura digital y la inteligencia artificial van a ser muy importantes en la economía que viene" y que "se trata de preguntarse quién las va a controlar". La diputada ha planteado que "podemos decidir como sociedad o podemos dejar que como siempre decidan por nosotros los super multimillonarios". Así, ha reclamado mayor claridad sobre los términos y condiciones del acuerdo antes de su ejecución.

"Cuando se habla de la llegada de inversores y de la creación de empleos lo recibimos como una gran noticia pero siempre es interesante analizar con perspectiva cómo van a ser esas inversiones y tener información transparente en cuanto a la gestión", ha señalado Tomé en declaraciones a Europa Press. Una de las cuestiones que quiere aclarar es conocer de dónde va a salir el agua que usan ese tipo de centros.

Tomé pide que se informe a la sociedad asturiana sobre quién exactamente va a poner en marcha el proyecto y qué recursos va a poner Asturias a su disposición. "Es importante poder decidir como sociedad con todos los datos, no limitarse a publicitar proyectos de interés cuyo impacto real se desconoce", ha insistido.