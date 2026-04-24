Covadonga Tomé tacha de "inhumana e injusta" la postura del PSOE asturiano sobre indemnizaciones a víctimas de Cerredo

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha tachado de "inhumana e injusta" la postura de la FSA-PSOE respecto a la posibilidad de adelantar indemnizaciones a las familias del accidente de Cerredo. "No estamos pidiendo que la administración pague indemnizaciones, sino que anticipe su importe en concepto de ayuda", ha explicado.

En declaraciones remitidas a los medios, Tomé ha precisado que el importe de dichas ayudas percibido se devolverá una vez se resuelvan los procedimientos sobre las indemnizaciones. Es decir, ha apuntado, la administración simplemente adelanta cantidades hasta que los distintos procedimientos administrativos y judiciales se resuelvan.

Tomé ve "triste, decepcionante y muy preocupante" la postura de los socialistas y ha recordado que "la justicia tiene sus tiempos" y la resolución de estos procesos podría demorarse durante años. En este sentido, ha subrayado que las familias del accidente de 2022 "a día de hoy, en 2026, no han recibido ni un solo euro".

La parlamentaria ha reconocido que "una compensación económica no va a mitigar el dolor ni solucionar la pérdida de estas familias", si bien ha defendido que sí contribuiría a "reparar en parte la situación de desamparo" en la que, a su juicio, han quedado tras los siniestros.

Tomé ha censurado que el PSOE asturiano sostenga, en su opinión, "argumentos falsos, inhumanos y completamente injustos" para rechazar estos adelantos. Como ejemplo, ha señalado que el Gobierno central sí adoptó medidas en casos como el accidente de Adamuz, donde, según ha indicado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a reconocer cierta responsabilidad.

Finalmente, Tomé ha insistido en que el argumento que, a su juicio, trata de "colocar en el relato" el Partido Socialista Asturiano es "falso, completamente injusto para las familias y absolutamente inhumano".