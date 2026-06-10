La creación de empresas sube un 39,6% en abril en Asturias

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OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 39,6% en abril en tasa interanual con un total 141 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 32, un 3,2% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de abril, la creación de empresas en Asturias encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 141 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron algo más de 2,25 millones de euros, lo que supone un 7,49% menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 32 empresas que echaron el cierre el pasado mes de abril en Asturias, 28 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

La Rioja (+41,94%) Asturias (+39,6%) y Murcia (+23,33%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Madrid y País Vasco con retrocesos de un 9,37%, 8,87% y un 8,41%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, aumentó en todas las comunidades siendo Extremadura (+100%), Navarra (+100%) y La Rioja (+58,33%)) donde más empresas se destruyeron, excepto en Murcia en donde la tasa interanual de disoluciones se redujo un 61,9%. y en País Vasco con una caída del 28,33%.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 38,2% en Asturias en abril, hasta las 21 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 13,74 millones de euros, cifra un 4,4% superior a la de abril del año anterior.

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Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

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