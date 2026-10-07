Crece "levemente" la delincuencia en el Principado y mejora la eficacia policial

Acto de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jefe Superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriain, ha destacado este martes que "la actividad delictiva ha crecido levemente en el conjunto del Principado, aunque en algunas localidades ha bajado" pero la actividad "policial ha sido en todas ellas muy destacada". Así se ha incrementado la eficacia, la tasa de esclarecidos, el número de detenidos y las actas tanto por posesión como por tenencia de armas.

"Asturias está de moda, sufrimos una presión, sobre todo en verano, muy alta, que nos obliga a esfuerzos importantes en el ámbito de la prevención, dispositivos, despliegues operativos. Localidades como Gijón y Oviedo encaran un reto importante con lo que ello representa para la seguridad, mayor población, mayor afluencia a escenarios de ocio, etc...", ha indicado el Jefe Superior de la Policía.

Jorge Ignacio Moreno Amatriain se ha manifestado así durante su intervención en la festividad, los Ángeles Custodios. En su intervención también ha destacado que "aunque a veces sean incómodos o comprometedores, la policía cumple siempre su cometido".

"Damos una respuesta firme, desprovista de cualquier tibieza institucional, cumplimos la ley. La policía no actúa por impulsos políticos. Trabajamos bajo la dirección de las autoridades judiciales y de la fiscalía. Trabajamos con la mayor calidad y rigor metodológico y bajo un régimen de neutralidad absoluta, que es la mejor garantía de nuestro Estado de derecho. Así cumplimos con nuestro mandato constitucional. La salud de nuestra democracia depende en gran medida de que dejemos trabajar a la justicia y a la policía sin interferencias ni ruidos interesados", ha dicho.

CONDECORACIONES

En el acto, celebrado en el Calatrava, se ha condecorado a sesenta y un policías por su destacado servicio, además de a nueve personas ajenas al Cuerpo policial.

Las dos medallas con distintivo rojo fueron concedidas a un policía por un servicio en un dispositivo con enfrentamiento armado en Toledo contra el tráfico de drogas, y la segunda a un policía por un servicio en Gijón, logrando rescatar con vida a una mujer en un incendio activo poniendo en grave riesgo su vida.

RECUERDO PARA LOS AGENTES EN CEUTA

Amatriain también ha querido tener "un recuerdo muy especial a los policías de esa jefatura superior y de toda la institución" que desde hace semanas trabajan en Ceuta "sin descanso para proporcionar a los ceutíes el mejor clima posible de convivencia y seguridad".

"Se está haciendo un esfuerzo enorme y envío desde esta tribuna todo mi apoyo, orgullo y afecto", ha dicho.