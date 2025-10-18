El cribado de cáncer de mama contribuye a que el 69% de las lesiones que se descubren estén en estadios iniciales

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Salud del Principado de Asturias ha destacado este sábado que el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad pública asturiana es una medida eficaz que contribuye a la detección temprana de cánceres en las mujeres de entre 50 y 71 años, lo que es determinante desde el punto de vista de la supervivencia, la reducción de los daños y el control de la enfermedad.

Así, aseguran desde Salud que el 69% de las lesiones que se descubren se hallan en estadios iniciales que suelen ser los que tienen un mejor pronóstico. Fuera del programa, ese porcentaje se reduce al 38%.

Además, el 90% de las mujeres a las que se encontró un cáncer en las fases tempranas no precisaron tratamiento neoadyuvante, como puede ser la quimioterapia, un porcentaje entre 20 y 30 puntos superior a lo que ocurre en el caso de las personas que no acuden a los cribados.

Estas son algunas de las conclusiones más significativas de una reciente evaluación realizada por el departamento de Salud Pública de la Consejería de Salud sobre el programa de detección precoz del cáncer de mama entre los años 2014 y 2023.

El informe valora también la contribución progresiva de esta medida a los diagnósticos de cáncer de mama en las mujeres incluidas en la población diana que no tenía un diagnóstico previo, así como a la detección precoz en el rango de edad de 50-71 años. También destaca que los dos indicadores principales del programa: participación y tasa de detección, cumplen con los estándares fijados por las guías europeas.

FUNCIONAMIENTO DEL CRIBADO

La Consejería de Salud invita cada año en Asturias a participar en el cribado a entre 69.000 y 78.000 mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 71 años de edad. Alrededor del 73% participan y realizan la prueba que consiste en una mamografía de cada pecho. Esta cifra supera el estándar de calidad fijado en el 70%.

En la inmensa mayoría de los casos (91%) las participantes no tienen que hacer nada más hasta que sean nuevamente citadas porque no se detecta nada en la radiografía.

El 9% de las mujeres restantes precisan una valoración adicional que puede resultar normal, precisar un seguimiento precoz, o derivación a la unidad de patología mamaria de su hospital.

En el caso de que la mamografía de cribado indique la presencia de un tumor, un 3% de las mujeres son valoradas ese mismo día por un especialista, el 32%, en el plazo de una semana; el 60%, antes de 15 días, el 81% en un mes; el 91% antes de dos meses y solo entre el 1% y el 2% superan los tres meses.

Entre el 3% y el 5% de quienes se hacen se hacen la mamografía precisan un seguimiento precoz, antes de dos años, porque puede ser preciso reevaluar la evolución de una lesión o ver si cambia en el tiempo.

En este caso, se les da una cita y son vistas por un profesional en un plazo de seis meses o un año, en función de la indicación clínica. Todas ellas reciben un informe en el que se les advierte de que precisarán una revisión en un margen concreto de tiempo y que se les citará para ello.

Cuando la mujer que ha hecho la prueba de cribado precisa una biopsia para descartar el cáncer o para conocer detalles sobre el tipo de tumor, el 7% de las mujeres la hacen el mismo día, el 49% en el plazo de una semana, y el 80% ya tienen la prueba hecha en los primeros 15 días.

Esto supone que, en términos globales, el 57,7% de las mujeres son diagnosticadas en la primera semana, el 82,2%, en las dos primeras semanas; el 93,4, antes de un mes y el 98,1% en el plazo de 60 días.

El programa de cribado detecta cada año en Asturias entre 316 y 492 cánceres de mama, que son el 60% de los casos que se diagnostican en esa franja de edad y en personas que no tenían un cáncer previo en Asturias.

DATOS DE SUPERVIVENCIA

Del total de casos que se diagnostican cada año en el Principado, dentro y fuera del programa, y que son unos 830 al año, nueve de cada diez mujeres menores de 64 años sobreviven a la enfermedad cinco años después del diagnóstico, según la Red Española de Registros de Cáncer.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora mañana, la Consejería de Salud recuerda que la campaña de cribado ha ido incrementando su cobertura en Asturias de forma que este año ya incluye a todas las mujeres entre 70 y 71 años y prevé llegar a todas las de 50 a 74 en 2028.