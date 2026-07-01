Cristóbal Ruitiña, nuevo director del centro territorial de RTVE en Asturias. - RTVE

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista asturiano Cristóbal Ruitiña Testa (Cangas del Narcea, 1977) ha asumido la dirección del centro territorial de RTVE en Asturias en sustitución de Luis Fernando Martínez, con el objetivo de relanzar esta delegación, que ha sido una de las primeras en comenzar a funcionar en la década de los años 70.

En una nota de prensa, expone que su llegada busca "dar al centro territorial un giro de 180 grados" para lograr incrementar la presencia de la actualidad asturiana en el panorama nacional, manteniendo al mismo tiempo informados a los ciudadanos de los temas fundamentales de su propio territorio. En este sentido, ha manifestado su intención de aprovechar el cambio generacional propiciado por la última convocatoria de oposiciones para reimpulsar el centro territorial.

El nuevo director destaca que Asturias siempre ha sido una referencia en el campo de la comunicación debido a su "histórica y elevada tasa de lectura de periódicos", a iniciativas exitosas enraizadas en el sector como los Premios Princesa y a los destacados nombres que ha aportado al mundo del periodismo.

Por su parte, la corporación pública de RTVE ha agradecido formalmente a Luis Fernando Martínez la labor que ha desempeñado al frente de esta delegación durante los últimos ocho años.

Ruitiña, natural de Cangas del Narcea (1977), es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctor con una tesis sobre la televisión en Asturias. En su trayectoria en la corporación, ha presentado y editado el informativo territorial 'Panorama Regional' tras incorporarse como redactor por oposición el pasado mes de noviembre.

Con anterioridad, desde los inicios del canal en 2005, ha sido redactor por oposición de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA). En la televisión autonómica ha presentado informativos y especiales, y ha llegado a ejercer como jefe de sección de Asturias, Nacional e Internacional. Previamente a su etapa en la RTPA, ha puesto en marcha y ha coordinado la emisora municipal Radio Narcea.

Asimismo, ha ejercido la docencia como profesor de Empresa Informativa y Sector Audiovisual en la Universidad Carlos III, la Universidad Camilo José Cela y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En el año 2020 diseñó, puso en marcha y dirigió hasta el pasado 2025 un Grado en Periodismo especializado en Datos, Verificación y Medios Sociales, y cuenta en su haber con la autoría de media docena de libros sobre empresa, información y democracia.