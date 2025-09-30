El crucero MSC Virtuosa hace su tercera escala del año en Gijón con más de 5.000 pasajeros a bordo

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El crucero MSC Virtuosa llegará este miércoles al puerto de El Musel en Gijón, donde tiene prevista su tercera escala de la temporada. Con 331 metros de eslora y 8,5 metros de calado, el buque navega en esta ocasión con 5.033 pasajeros --en su mayoría británicos-- y 1.688 tripulantes.

La llegada del MSC Virtuosa está programada para las 9.00 horas, y su partida se producirá a las 19.00 horas. Durante su estancia en Asturias, los pasajeros podrán participar en excursiones organizadas a destinos como Covadonga y Cangas de Onís, Oviedo, Gijón, Avilés y Luanco. También se ofrecen actividades como el descenso del Sella en canoa o una degustación de sidra.

Por otro lado, el jueves está prevista la escala del MS Sirena, que llegará a El Musel a las 8.00 horas. Con 181 metros de eslora y 5,95 metros de calado, el barco viaja con 362 pasajeros --principalmente procedentes de Estados Unidos y Canadá-- y 395 tripulantes. Entre las excursiones previstas para estos turistas figuran visitas a Oviedo, Gijón, Avilés e incluso a la ciudad de León.

Ambos cruceros serán recibidos con una actuación de un grupo folclórico a pie de barco. Además, el Ayuntamiento de Gijón pondrá a disposición de los pasajeros un punto de información turística en el propio muelle y un servicio de autobuses lanzadera hasta el centro de la ciudad, con parada en el Museo del Ferrocarril.