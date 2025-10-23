CSIF alerta de "carencias y problemas" en las Escuelas Infantiles tras su integración en la Consejería de Educación

Archivo - El presidente de CSIF Educación en Asturias, Jorge García Caro, y el presidente de CSIF Asturias, Sergio Fernández-Peña. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado este jueves "las múltiples carencias y problemas" que afectan a las Escuelas Infantiles recién integradas en la Consejería de Educación, así como a las de nueva creación y a cuatro centros que dependen temporalmente de la Consejería de Derechos Sociales.

El sindicato ha asegurado que en estas escuelas persisten deficiencias de personal, retrasos en la cobertura de vacantes y bajas, problemas con suministros y dotaciones económicas, y la ausencia de servicio de catering en numerosos centros. Según CSIF, esta situación obliga al personal a asumir "tareas que no les corresponden y les priva de su derecho a la comida", algo que hasta ahora no ocurría bajo la gestión municipal.

Además, el sindicato ha señalado que diez directoras educadoras han perdido su complemento de dirección al pasar a depender del Principado, lo que, según CSIF, deja sin reconocimiento su labor y contribución en el mantenimiento de las escuelas. La organización ha advertido que las administraciones responsables, tanto el Principado como los Ayuntamientos, han dejado en muchas ocasiones los centros "no cuidados u olvidados".

CSIF ha alertado también de incidencias recientes en las instalaciones, como la caída por segunda vez en poco tiempo de parte del techo de una aula de la Escuela Infantil de Morcín. La reparación es competencia municipal, pero el sindicato recuerda que desde el 1 de septiembre el personal es del Principado, por lo que su seguridad y la del alumnado son responsabilidad autonómica.

El sindicato ha reclamado soluciones urgentes, incluyendo la reparación del techo y la garantía de condiciones de trabajo y educativas dignas. CSIF ha asegurado que seguirá defendiendo los derechos del personal y que tomará las acciones legales necesarias para proteger a las trabajadoras afectadas y asegurar el correcto funcionamiento de las escuelas.