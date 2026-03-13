CSIF critica la propuesta de Educación: "Solo incluye 62 plazas nuevas para el próximo curso"

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha criticado este viernes la propuesta de la Consejería de Educación de Asturias para la plantilla docente del curso 2026-2027, que, a su juicio, "vuelve a quedarse muy por debajo de las necesidades reales de la escuela asturiana".

CSIF señala en una nota de prensa que, aunque la Administración destaca un incremento de 548 plazas en la plantilla orgánica, 486 de ellas ya estaban comprometidas por el Acuerdo para la Mejora de la Enseñanza firmado en 2024, que incluía la reducción de la jornada lectiva del cuerpo de maestros de 25 a 23 horas.

Descontadas las plazas previamente comprometidas, según el sindicato, la aportación real del Gobierno asturiano se reduce a 62 plazas nuevas para todo el curso. Además, la propuesta final incluye una reducción de plazas de orientación educativa en la plantilla básica, un área en la que los centros requieren hoy más apoyo, según CSIF.

El sindicato ha informado que ha votado no a la propuesta, calificándola de "ridícula, totalmente insuficiente y muy alejada de las necesidades actuales de la escuela asturiana". Según CSIF, no responde a las demandas del profesorado expresadas durante la huelga de 2025.

"Después de las manifestaciones masivas y del malestar acumulado en los centros, la respuesta de la Consejería es esta: 62 plazas para una educación pública con un aumento de las necesidades educativas, más complejidad organizativa y mayor presión diaria sobre los docentes", concluye el sindicato.