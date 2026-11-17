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OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Educación Asturias ha presentado una solicitud formal a la Consejería de Educación para exigir "soluciones inmediatas" ante los problemas derivados de la aplicación de las 23 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria.

Según ha informado la organización sindical a través de una nota de prensa, en los centros educativos se están produciendo problemas de los que ya habían advertido en varias reuniones por una planificación "insuficiente", como "horarios desproporcionados, sobrecarga de trabajo y casos de docentes a media jornada obligados a acudir al centro los cinco días de la semana".

CSIF ha denunciado que parte de los recursos previstos para incorporar a los 486 docentes comprometidos en el acuerdo de septiembre de 2024 se están destinando a cubrir plazas correspondientes al 'Pacto Asturias Educa', lo que, a su juicio, perjudica la aplicación efectiva de las 23 horas y afecta tanto al profesorado como al alumnado asturiano.

"Como ya advertimos, el Pacto Asturias Educa no funciona. Pero ahora, además, está perjudicando el cumplimiento de un acuerdo anterior, provocando nuevos problemas organizativos en los colegios", ha manifestado el sindicato, que ha exigido completar las plantillas comprometidas y dotar de recursos suficientes a los centros para que puedan organizarse según sus necesidades educativas.

El sindicato ha reclamado la creación de bolsas docentes permanentemente abiertas para todos los cuerpos y especialidades, siguiendo modelos existentes en comunidades como Madrid y Canarias. "Esta propuesta, trasladada a la Consejería en varias ocasiones, tanto formal como informalmente, permitiría incorporar aspirantes durante todo el año y agilizar la cobertura de plazas", han explicado. El sistema, según han añadido, deberá ser "automatizado, público y transparente, beneficiando al profesorado desempleado, los centros y las familias".

CSIF ha exigido también "formalizar inmediatamente" el acuerdo sobre reducción horaria para mayores de 55 años y garantizar financiación suficiente en los presupuestos autonómicos de 2027.