CSIF inicia una consulta abierta en su web para consultar a los docentes sobre el preacuerdo con el Principado

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, activó este jueves una consulta propia a través de su página web durante 48 horas y abierta al 100% del profesorado asturiano, sin importar su afiliación sindical, para que el mismo exprese libremente su acuerdo o desacuerdo con el texto del preacuerdo firmado con el Principado.

CSIF lamentó la ausencia de respuesta por parte del resto de sindicatos con representación en la Junta de Personal Docente (JPD) a su propuesta de celebrar una consulta "abierta y democrática" sobre el preacuerdo alcanzado con la Consejería de Educación a todo el colectivo docente que ha sido llamado a la huelga.

"El presidente de la JPD ha declarado que esta propuesta no es un problema de la Junta, sino de CSIF, dejando en evidencia que no existe voluntad por parte de las organizaciones mayoritarias para escuchar al conjunto del profesorado, especialmente a quienes no están afiliados a ninguna central sindical", indican desde la organización sindical.

Así incide la organziación en que "mientras otros sindicatos limitan su legitimidad al número de afiliados, CSIF se compromete a someterse al resultado de la votación de toda la plantilla si esta se realiza de forma transparente, abierta y con garantías".

Reiteran además que, ante un acuerdo de este calado, la unidad de acción sindical solo tiene legitimidad si representa y se somete a la voluntad del conjunto del colectivo, ya que de no hacerlo así, este acuerdo nunca podrá ser otra cosa que un acuerdo fallido.