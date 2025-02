CSIF reclama al Gobierno medidas urgentes ante el informe de Riesgos Laborales sobre el servicio de Inspección Educativa

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Educación de CSIF en Asturias, Jorge Caro, ha reclamado este viernes a la Consejería de Educación del Gobierno asturiano medidas urgentes ante el informe de Prevención de Riesgos Laborales sobre el servicio de Inspección Educativa. Caro ha señalado que el documento refleja cuestiones tan graves como discriminación por cuestión de género.

A juicio de Caro, la respuesta que ha dado el departamento dirigido por Espina no es suficiente y reclama medidas urgentes. "No nos parece que sean ni las formas ni los tiempos", ha manifestado Caro sobre la reacción de la administración tras trascender el informe. El sindicalista ha ofrecido una rueda de prensa en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde ha sido recibido por el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares.

El sindicato ha criticado que la Consejería pretenda resolver los problemas con un nuevo protocolo elaborado por la misma jefatura de servicio cuestionada en el informe. "La manera de colaborar es mandarles una encuesta por foros donde supuestamente será anónima, pero para acceder hay que meter datos personales", ha explicado Jorge Caro, poniendo en duda la transparencia del proceso.

Caro ha señalado que el informe plantea posibles casos de discriminación de género, aunque no puede revelar más detalles por confidencialidad. "Si esto ocurriera fuera de la Consejería, sería inadmisible que ante una denuncia de malos tratos se respondiera con un informe que se resolverá dentro de dos meses", ha argumentado.

Según Caro, la Consejería habría convocado de urgencia a los sindicatos para hablar del informe a principios de semana y habría justificado su "inacción" argumentando que el informe solo recoge "percepciones" de una veintena de inspectores.

CSIF considera que la situación actual de la Inspección Educativa requiere modificaciones urgentes. "Creemos que hay que tomar otro tipo de medidas y rápido", ha concluido Jorge Caro, reclamando una intervención más contundente ante los problemas detectados en el informe de Riesgos Laborales.

Pumares ha dicho que el informe que ha llegado a los medios de comunicación señala situaciones complicadas por parte de los inspectores de educación, con contratos discriminatorios, contratos incluso en ocasiones sexistas, con sobrecarga de trabajo y con la obligación de realizar tareas de grado laboral para poder cumplir con lo que se les pide.

"Frente a esto la Consejería no puede dar la callada por respuesta", ha advertido Pumares. "La Consejería es consciente del problema que hay y en ese sentido lo que le pedimos es que adopten medidas, pero adopten medidas de verdad, que no haga como se actúa, pero en realidad no actúa", ha concluido.