CTA conectará La Corredoria, Lugones y La Fresneda con los campus de Gijón desde el jueves

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OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha este jueves, 10 de septiembre, una nueva línea de autobús que enlazará La Corredoria, Lugones y La Fresneda con los campus universitarios gijoneses de Viesques y La Laboral, coincidiendo con el inicio del curso universitario.

El nuevo servicio partirá de Cuatro Caños a las 7.45 horas y realizará el viaje de vuelta desde la Universidad Laboral a las 14.05 horas. El itinerario incluirá dos paradas en Lugones, en la avenida de Oviedo, 20, y El Castro, además de una parada en la iglesia de La Fresnera.

Ya en Gijón, el autobús efectuará paradas en la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Marina y el aulario de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), antes de finalizar el recorrido en la Universidad Laboral.

La ruta estará integrada en las condiciones de la tarjeta CONECTA, el título de transporte que permite desplazarse por Asturias en la red de transporte público por un máximo de 30 euros mensuales, según ha informado el CTA.

La ampliación de la oferta universitaria también incluirá dos nuevas frecuencias en la línea entre El Berrón y los campus gijoneses, que pasará a contar con tres servicios diarios. Las nuevas expediciones saldrán de la localidad sierense a las 13.00 y las 19.15 horas, mientras que los regresos desde Gijón se efectuarán a las 11.30 y 18.00 horas.

Por otro lado, el CTA reforzará desde este jueves las conexiones de Centrobus entre Gijón y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que pasarán de cinco a seis frecuencias diarias.

Tres de las salidas tendrán como origen Ezcurdia-Las Mestas, a las 8.45, 10.45 y 12.15 horas, y las otras tres partirán de Menéndez y Pelayo a las 6.50, 13.50 y 20.50 horas. Desde el HUCA, los servicios hacia Ezcurdia saldrán a las 9.30, 11.30 y 13.00 horas, mientras que las expediciones hacia Menéndez y Pelayo serán a las 8.15, 15.15 y 22.15 horas.

La oferta vinculada a los desplazamientos universitarios incorporará además ajustes horarios en otras dos rutas. La línea entre Pola de Laviana y Mieres del Camín adelantará su salida a las 8.15 horas, con llegada a Mieres a las 8.55 horas, antes del inicio de las clases en el campus.

Asimismo, la línea GO4 La Calzada-Natahoyo modificará desde el 10 de septiembre su horario de salida desde La Calzada-Fátima, que pasará a realizarse a las 7.40 horas.