Cómo y cuándo solicitar plaza en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Asturias

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OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha aprobado el calendario de actuaciones para el procedimiento de admisión del alumnado en la modalidad presencial en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la región para el curso académico 2026-2027.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), el proceso administrativo en las siguientes fechas clave:

- Plazo de presentación de solicitudes: Se desarrollará desde el 22 de junio hasta el 9 de julio, ambos inclusive.

- Listas provisionales: Las Escuelas Oficiales de Idiomas publicarán las listas provisionales el próximo 13 de julio.

- Periodo de alegaciones: Se abrirá un plazo de tres días, del 13 al 15 de julio (ambos inclusive), para presentar reclamaciones a los listados provisionales.

- Listas definitivas: La publicación de las listas definitivas de admitidos tendrá lugar el 20 de julio.

- Plazo de matriculación: El alumnado admitido podrá formalizar su matrícula desde el 20 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, ambos inclusive, quedando excluido el mes de agosto.