Cuatro heridas leves en una colisión múltiple en la N-632 entre Salinas y Los Canapés

Accidente múltiple en Avilés. - SEPA

AVILÉS/OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres mujeres de 20, 34 y 68 años y un menor, han resultado heridas leves este viernes en una colisión entre varios vehículos en la carretera N-632, entre la salida de Salinas y Los Canapés, en Avilés.

Los cuatro afectados han sido trasladados al Hospital Universitario San Agustín (HUSA), según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Según recoge el 112-Asturias en su cuenta de la red X, la mujer de 34 años ha sido evacuada en una UVI móvil, mientras que la de 20 años ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico. La mujer de 68 años y el menor han acudido al hospital por sus propios medios.

El aviso del accidente se ha recibido en el servicio de emergencias 112 Asturias a las 9.05 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) del parque de Avilés y el jefe de zona centro-oeste.

Los bomberos han realizado tareas de seguridad y normalización de la vía, además de colaborar con el equipo médico de la UVI móvil en la evacuación de los afectados. Los efectivos han regresado a la base a las 10.08 horas.