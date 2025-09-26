Cuatro personas ya han sido sancionadas por transcurrir por la zona de la Ruta del Cares que permanece cerrada

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, Incatur, Javier Alonso, ha indicado este viernes que le consta que cuatro personas han sido ya sancionadas por saltarse la señalización y transitar por los tramos de la Ruta del Cares que permanecen cortados.

La Ruta del Cares, una de las más transitadas de los Picos de Europa, abrió parcialmente el sábado 30 de agosto tras haber permanecido cortada desde el 12 de agosto por los desprendimientos de rocas derivados de un incendio que se originó por la caída de un rayo en Camarmeña, en el concejo de Cabrales.

Alonso ha incidido en que ahora mismo lo que demandan es que "es urgente que se agilicen las obras que queden por hacer o que se finalicen ya, para que se reabra cuanto antes en su totalidad la ruta".

"Esta ruta es un recurso básico, imprescindible e importante y es necesario que se reabra a las mismas condiciones de seguridad que antes del cierre con lo que eso conlleva, porque no olvidemos que es una ruta de montaña y que, como hemos visto, en la montaña pueden surgir incidentes o accidentes provocados por el cierre o por la propia naturaleza del entorno", dijo.

El tramo cortado esta señalizado y cuenta con personal que proporciona información de seguridad a todos los visitantes.