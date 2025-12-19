Las cuentas de 2026 superan el debate de totalidad y serán aprobadas definitivamente el día 29 en la Junta General

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante el Pleno de este viernes en la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha rechazado este viernes las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Foro contra el Proyecto de Ley de Presupuestos del Principado para el año 2026. De esta forma, se consideran como fijadas las cuantías globales de las cuentas, que serán aprobadas definitivamente, con las enmiendas parciales que correspondan, en otra sesión que se celebrarán el próximo día 29 de diciembre.

Ha sido tras un debate en el que los portavoces de los grupos de la oposición Álvaro Queipo (PP), Carolina López (Vox) y Adrián Pumares (Foro), defendieron sus enmiendas a la totalidad y, por tanto, la devolución del proyecto al Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón. Sus iniciativas fueron rechazadas por los 22 votos que sustentan al Ejecutivo (19 de PSOE y 3 de IU-Convocatoria por Asturias) más la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

El resultado fue de 23 votos en contra de las enmiendas de totalidad y 22 a favor, de forma que el presupuesto sigue con su tramitación y será aprobado definitivamente dentro de una semana.

Una vez fijadas las cuantías globales del proyecto, el plazo para presentar enmiendas parciales por parte de los diferentes grupos finaliza el martes día 23 de diciembre a las 12.00 horas. Ese mismo día, la Mesa de la Comisión de Hacienda calificará las enmiendas y se designará la correspondiente ponencia.

Las enmiendas parciales podrán presentarse a la exposición de motivos, al articulado y a los créditos de las secciones del estado de gastos. Las que supongan aumento o disminución de créditos en algún concepto deberán proponer, respectivamente, una baja o alta de igual cuantía en la misma sección.

Ya después de Navidad, el 26 de diciembre, la Mesa se reunirá para el correspondiente dictamen y a las 14.00 horas habrá reunión de Junta de Portavoces para organizar el pleno final, que tendrá lugar el 29 de diciembre a las 9.30 horas.

El Proyecto de Presupuestos regionales para 2026 asciende a 6.993 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al actual ejercicio. La inversión productiva suma 1.081 millones de euros, a pesar de haberse reducido el peso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En el apartado tributario, la consolidación de la vía fiscal asturiana, que alcanza ya los 90 millones de ahorro, junto con la rebaja del IRPF aprobada en la Junta General, permiten "avanzar en el beneficio para las clases medias y trabajadoras". Para 2026, las novedades en este aspecto tienen relación con la mejora de la deducción por el primer hijo (pasa de 500 a 600 euros) y la creación de una nueva, de 100 euros, dirigida para personas celíacas. De este modo se pretende apoyarlas por el mayor coste que deben encarar, fundamentalmente, en la adquisición de productos alimenticios.

Por departamentos, la Consejería de Salud cuenta con un presupuesto para 2026 de 2.581 millones; la de Educación de 980,8 millones; la de Ciencia, Industria y Empleo movilizará el próximo año 621,8 millones; la de Derechos Sociales y Bienestar contará con 605,4 millones; Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias con 429 millones; Medio Rural y Política Agraria con 272,6; Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo gestionará un presupuesto de 221,57 millones; Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de 219,7 millones; Hacienda contará con 175,9 millones; y Cultura, Política Llingüística y Deporte con algo más de 70 millones. Además, la Universidad de Oviedo contará con una dotación de 193 millones.

El proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 2026 incluye unos gastos de personal que ascienden a casi 2,5 millones de euros, lo que significa 124.139 más que este año, es decir, un incremento del 5,26%. Además, contempla unos ingresos de 1.908.966.690 euros en impuestos directos, lo que supondrá 73.095.035 euros más que en el presente ejercicio. En cuanto a los impuestos indirectos, el incremento es mayor. La previsión para el próximo año es recaudar 1.861.259.454 euros, es decir, 209.707.175 más que el ejercicio anterior.