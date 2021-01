Cuesta (Cs) espera encontrar una solución al "problema jurídico" de la gestión del albergue de animales

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta (Cs) se ha mostrado este martes confiado en encontrar una solución al "problema jurídico" de la gestión del albergue de animales, después de que la hasta ahora gestora, la Clínica Quirós, cediese el contrato al centro canino La Ería.

Durante el primer pleno municipal del año, Cuesta ha explicado que el Equipo de Gobierno está dedicando "horas y horas" a resolver un problema jurídico "muy complejo", "heredado" del anterior mandato de PSOE, Somos e IU. Ha asegurado desconocer las razones por las que la Clínica Quirós ha cedido el contrato a La Ería, afirmando que "es un acuerdo privado" entre dos particulares que "libremente deciden uno ceder y el otro adquirir la gestión del servicio".

Se comunicó al Ayuntamiento, ha explicado, porque el consistorio tiene la capacidad y la obligación de comprobar si el cesionario cumple con los requisitos de solvencia técnica contemplados en los pliegos. Eso, ha dicho, es "lo único" que puede hacer el Ayuntamiento.

Al tripartito le ha recriminado su falta de "precaución" a la hora de elaborar los pliegos del contrato para la gestión del albergue. Ha señalado Cuesta que en los pliegos no se ha asegurado que la gestión del albergue no estuviese "en manos de una empresa mercantilista", al incluir únicamente los requisitos de solvencia económica para optar al contrato. "Eso nos ha colocado en esta situación, el Gobierno no tenía otra posibilidad que validar el acuerdo porque se cumplen los requisitos de solvencia técnica", ha subrayado.

Este martes, ha añadido, se celebrará una reunión con los servicios implicados. Cuesta se ha mostrado "moderadamente optimista" respecto a esta reunión y a la posibilidad de encontrar una "solución satisfactoria a un problema heredado".

Cuesta ha rechazado, con estos argumentos, la urgencia de una proposición de Somos Oviedo presentada en el pleno, en la que la portavoz Ana Taboada ha pedido al Ayuntamiento que garantice la estabilidad laboral de la plantilla del albergue y que busque soluciones para "evitar despidos injustificados".

Taboada ha reprochado a Cuesta que hayan "estropeado todo lo hecho" en el albergue con este cambio en la gestión. "Les ha faltado tiempo", ha afeado, para pedir que el Ayuntamiento no permita el "cerrojazo" en el albergue.

Buena parte del debate municipal de este martes se centró en el albergue de animales, respecto al cual la portavoz de Vox, Cristina Coto, preguntó por el despido de la encargada del centro. Ignacio Cuesta ha explicado que la posición del Gobierno es "radicalmente contraria" a este despido y ha mostrado su apoyo a la trabajadora, a la que ha animado a demandar a la empresa para lograr la readmisión.

RECHAZADAS TODAS LAS PROPOSICIONES DE URGENCIA

En el transcurso del pleno, en el que no ha habido propuestas del Equipo de Gobierno, el debate se ha centrado en las proposiciones de urgencia planteadas por los tres grupos de la oposición. En total han sido cinco las propuestas, y todas ellas han sido rechazadas.

El Grupo Municipal de Somos ha sido el que más iniciativas ha registrado. La primera de ellas fue planteada por el edil Rubén Rosón, quien ha pedido la dimisión del concejal de Economía, Javier Cuesta (PP) por no haber presentado un proyecto presupuestario para 2021. Por otro lado, el concejal Ignacio Fernández del Páramo ha pedido que el Ayuntamiento retome el proyecto de Bosque y Valle para el Bulevar de Santullano para no perder fondos europeos.

La portavoz de Vox, Cristina Coto, ha defendido otras dos proposiciones de urgencia, también rechazadas, relativas a la apertura provisional de la Fábrica de Gas y a la puesta a la venta de los abonos de música clásica y Zarzuela.