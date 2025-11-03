Cuesta (PP) anuncia inversiones en Oviedo por 23 millones fuera del presupuesto en 2026

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha anunciado este lunes inversiones por importe de 23 millones de euros que el Equipo de Gobierno local, del PP, aspira a ejecutar en 2026 con cargo a remanentes de tesorería. Además el Ayuntamiento contará con un presupuesto de 33 millones de euros para más inversiones.

En unas declaraciones a los medios tras explicar a los grupos municipales el plan de inversiones, Cuesta ha explicado que la incorporación de remanentes a lo largo del próximo ejercicio servirá para impulsar el centro social integrado en el edificio Calatrava, en La Florida y en La Corredoria, la readecuación del Palacio de los Niños, el proyecto de la Plaza de Toros, la reforma de la Plaza de Trascorrales o el centro de alfarería de Faro. La reforma del mosaico del Paseo de los Álamos, ha agregado, también podría comenzar a finales de 2026 con cargo a estos ingresos.

Son actuaciones, ha dicho, que "a pesar de no figurar" en el anexo de inversiones, contará con la financiación necesaria para comenzar en 2026 y ser "una realidad" en este mandato.

33 MILLONES EN EL PLAN DE INVERSIONES

Por otro lado, Cuesta ha explicado que los 33 millones de euros que sí figuran en el proyecto presupuestario para 2026 y que se aprobará en un pleno extraordinario en noviembre, servirán para impulsar el plan director del Campo San Francisco; los documentos urbanísticos de la reordenación de la Fábrica de armas de La Vega; la revisión del PGO; incrementos "sustanciales" en contratos de mantenimiento esenciales como aceras y luminarias; o las obras en la pista de atletismo de Ciudad Naranco.

PACTO CON IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO

Preguntado por la postura del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo acerca del presupuesto del año que viene, Cuesta ha asegurado que el Equipo de Gobierno está "abierto" a escuchar las propuestas que tengan "siempre que tengan encaje" en sus prioridades.

En este sentido, ha explicado que el pacto alcanzado para 2025 "ha funcionado muy bien", con un grado de cumplimiento cercano al 85%. "Si IU quiere otro acuerdo para 2026, estaremos encantados de escucharles", ha dicho.