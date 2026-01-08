Cuesta (PP) da la "completa y absoluta seguridad" de que el recinto de La Florida de Oviedo tendrá uso en 2026

Archivo - Recinto ferial de La Florida, en Oviedo, cerrado. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha trasladado este jueves a los vecinos de La Florida la "completa y absoluta seguridad" que el recinto ferial del barrio tendrá uso a lo largo de 2026 "o inicios de 2027".

El edil ha hecho este anuncio en el transcurso del pleno municipal de enero, a raíz de una moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista --y rechazada en votación-- en la que su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, reclamó que se "blinde" el uso de este recinto para un uso y gestión pública que atienda a las necesidades de los vecinos.

Licitado en 2021, el recinto fue construido con el objetivo de acoger "múltiples usos" como la Feria de la Ascensión o la celebración de espectáculos como el Circo del Sol. Sin embargo, a inicios de 2026 continúa cerrado y sin uso. El concejal Ignacio Cuesta ha explicado que a lo largo de estos años se han presentado proyectos "muy sugestivos" desde la iniciativa privada. Algunos se han rechazado pero otros "se están valorando de manera muy detenida" porque "pueden dar satisfacción a las reivindicaciones de los vecinos".

"Cumplimos, siempre cumplimos", ha insistido Cuesta, quien ha remarcado que las dos primeras actuaciones que se van a licitar en 2026 en Oviedo serán dos equipamientos en La Florida: el centro social integrado y la reurbanización de la calle Marcelino Suárez. En el transcurso del pleno ha anunciado Cuesta que la tercera obra a licitar en 2026 será la rehabilitación de la Plaza de Toros.

Por su parte, Carlos Fernández Llaneza ha defendido los espacios públicos para usos públicos y ha puesto de manifiesto la "inacción" de estos cinco años, algo que "no lleva a nada", También se ha referido a la llegada "insistente" de rumores sobre intereses privados en el espacio para convertirlo en un centro de ocio y ha pedido que se garantice el uso público del mismo, alertando al Equipo de Gobierno de que corren el riesgo de que les "engañen como a chinos".