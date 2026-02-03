Cuesta (PP) niega "irregularidades" en el parking de La Escandalera de Oviedo

Plaza de la Escandalera, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta (PP) ha defendido ante el PSOE local que el aparcamiento de La Escandalera no se encuentra en "ninguna situación irregular" después de que el edil socialista Jorge García Monsalve afirmase que la prórroga de la concesión del parking supone "una anomalía grave que el gobierno no ha querido o sabido resolver".

Durante el turno de preguntas del pleno municipal correspondiente al mes de febrero, el concejal García Monsalve puso sobre la mesa las dos prórrogas que se han llevado a cabo ya en la concesión del aparcamiento y la tercera que se desarrollará en breve, para un contrato suscrito hace más de 50 años.

A juicio del edil socialista, esta situación "no es un retraso puntual" sino que responde a una "dejación de funciones que compromete gravemente la transparencia, la legalidad y la defensa del interés público".

Por su parte, Cuesta ha acusado a García Monsalve de "mentir" y ha negado que la del aparcamiento sea una "situación irregular". "Las prórrogas están plenamente amparadas en el reglamento", ha defendido.

El edil ha asegurado que se están cumpliendo los trámites necesarios para la ampliación del aparcamiento, la restauración del mosaico del Paseo de los Álamos y la reforma de la plaza de La Escandalera. Ha mencionado hasta siete documentos encargados para la realización de todas estas actuaciones, incluidos estudios geotécnicos, topográficos, de tráfico y estudios de viabilidad entre otros.

Entre tanto, ha dicho que el parking "va a seguir abierto para tranquilidad de los miles de ovetenses y visitantes que lo utilizan a diario". "Va a seguir abierto y, si es posible, hasta el día anterior a que comiencen las obras imprescindibles para adecuar ese equipamiento a la normativa vigente", ha defendido.