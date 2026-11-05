Cuidadores de barrio y una red de voluntariado rural refuerzan en Gijón la lucha contra la soledad no deseada

Reunión de la mesa de trabajo del Plan de Personas Mayores de Gijón centrada en el Proyecto sobre Soledad No Deseada de las Personas Mayores de Gijón, celebrada en la Bibiloteca Pública Jovellanos y presidida por el edil Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón ha acogido este jueves una nueva reunión de la mesa de trabajo del Plan de Personas Mayores de Gijón centrada en el Proyecto sobre Soledad No Deseada de las Personas Mayores de Gijón.

Esta mesa, en la que ha estado presente el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, y la directora de la FMSS, Covadonga Landín, está formada por distintas entidades y servicios municipales, entidades sociales y otros recursos de diversa índole, constituye un mecanismo de coordinación y seguimiento de las actuaciones que se realizan a lo largo del año, articulando propuestas, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

"Ha sido una sesión con mucho debate, colaboración y aportaciones", ha resaltado Pendás, quien ha puesto en valor que se cuenta con casi medio centenar de entidades. A su juicio, es fundamental seguir sumando esfuerzos para combatir la soledad no deseada.

La sesión ha servido para actualizar la información sobre las actividades de las entidades que forman parte de la mesa, revisar las conclusiones de los Espacios Ciudadanos y abordar la situación actual del proyecto, exponiendo las próximas actuaciones.

Entre las líneas de trabajo, han destacado la importancia de implicar a los distintos agentes de cada barrio -asociaciones vecinales, centros de salud, comercios, entidades sociales y otros recursos comunitarios- para favorecer la detección de situaciones de soledad no deseada y facilitar el acompañamiento.

También se plantea reforzar la formación de las personas voluntarias, mejorar la coordinación entre los recursos existentes y promover relaciones y redes comunitarias que ayuden a prevenir la soledad.

"Queremos avanzar en la creación de la figura del cuidador de barrio, junto a Asata y Serenos de Gijón, para estar más cerca de las personas mayores y facilitar su acompañamiento", ha explicado el concejal.

También se ha fijado el 18 de marzo de 2027 para la celebración de la II Jornada Municipal sobre soledad no deseada, en el Pabellón de la Caja Rural de Asturias, ubicado en la Feria de Muestras (FIDMA).

Además, se ha señalado que la FMSS ha licitado un servicio de apoyo técnico a la evaluación del I Plan de Acción Trienal para Personas Mayores de Gijón 2021/2024, por valor de 14.900 euros más IVA, así como una nueva licitación de apoyo técnico para la elaboración del II Plan de Personas Mayores de Gijón.

Se ha señalado, también, que desde la FMSS, tanto a nivel político como técnico, se sigue participando de manera activa en las comisiones de la Estrategia de SND del Principado de Asturias, orientada al análisis y seguimiento de la soledad no deseada.

Por otro lado, se incorporan a esta mesa El Llar Cohousing y Fundación San Vicente de Paúl. En la misma, se han expuesto diferentes actividades, entre las que se encuentran los 'Talleres para personas mayores: Bienvenida al mundo digital', dentro del Proyecto de Bibliosalud, organizados por la FMSS, que tuvieron lugar a lo largo del pasado mes de octubre, en colaboración con la Biblioteca Pública Jovellanos.

Sobre ello, se ha remarcado que la evaluación realizada concluye que la actividad tuvo una gran acogida; se cubrieron todas las plazas y la valoración de las personas participantes ha sido "muy positiva".

Asimismo, se han presentado los proyectos que ya se están desarrollando en la Biblioteca Pública Jovellanos, como los talleres de formación digital para personas mayores, realizados con la colaboración de Cruz Roja, y los proyectos de Bibliosalud.

Por otro lado, se han expuesto las aportaciones realizadas por los Espacios Ciudadanos (subdivisión de la mesa), con relación a la propuesta de la Iniciativa Vecinal

Se pretende, además, junto con Serenos-Asata, implantar la figura del cuidador de barrio, desarrollada con éxito en otros municipios, como el Ayuntamiento de Vigo, con la colaboración de distintas entidades.

Otros puntos tratados han sido la actualización y refuerzo del acuerdo de colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, donde el comercio de proximidad de barrio se convierte en un "aliado" para detectar las situaciones de soledad no deseada (antenas), junto con la elaboración de un protocolo de actuación con la FMSS.

Se realizará, para ello, una campaña durante el primer trimestre de 2027, que contará con distintas actividades para su difusión. Esta dará comienzo en dos zonas de Gijón: La Calzada y El Llano, incorporándose después en todo Gijón.

Como ejemplo, se ha incidido en que cuando una persona que frecuenta habitualmente un establecimiento deja de hacerlo, se puede activar un protocolo de actuación. "Queremos contar con esa cercanía y ese conocimiento que tiene el comercio de proximidad", ha apuntado Pendás.

A esto se suma la iniciativa presentada este pasado miércoles en la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón 'Les Caseríes', con el mismo, fin, que se realizará a través de la Plataforma del Voluntariado de Asturias y la Asociación El Prial.

En este caso, se busca crear un tejido y una red de voluntarios dirigidos a un servicio de acompañamiento a las personas mayores que residen en el ámbito rural. Entre otros cometidos, se plantea que puedan realizar pequeños recados, acudir a actividades de ocio, ayudar a interpretar un recibo o gestionar las citas médicas.

Esta iniciativa, en el caso de que resulte, contará con la tutela de las asociaciones vecinales y la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón 'Les Caseríes', con el apoyo continuo y el soporte de la Concejalía de Servicios Sociales.

A este respecto, otras entidades presentes en la mesa, como el Colegio de Farmacéuticos de Asturias, Cruz Roja y la Fundación Caja Rural de Gijón, se han ofrecido para colaborar en la citada iniciativa.