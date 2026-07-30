Cultura abre una convocatoria para ayudar a artistas y bandas de Asturias a participar en BIME Bilbao 2026

Convocatoria BIME - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, en colaboración con la organización del encuentro musical BIME, ha abierto una convocatoria dirigida a artistas y formaciones asturianas para participar en BIME Bilbao 2026, que se celebrará en la capital vizcaína del 27 al 30 de octubre. El plazo de inscripción finalizará el 12 de agosto

Según ha informado Cultura en nota de prensa, con esta iniciativa la organización seleccionará una propuesta musical asturiana para ofrecer una actuación breve (showcase) ante profesionales de la industria musical, dentro de la programación de BIME Live. De esta forma, podrán mostrar su talento a programadores, promotores y otros agentes del sector.

Además, la propuesta seleccionada tendrá acceso a la programación de BIME Pro, el espacio profesional del encuentro, en el que podrá participar en actividades de formación, establecer contactos y conocer las últimas tendencias de la industria musical.

La convocatoria está abierta a formaciones integradas en su totalidad o mayoritariamente por artistas de Asturias, así como a proyectos con residencia permanente en la comunidad, arraigo reconocido en el Principado o una influencia evidente del acervo cultural regional.

Una vez cerrado el plazo de inscripciones, el equipo de programación de BIME Live se encargará de valorar las candidaturas y seleccionar la propuesta participante. El Gobierno de Asturias no intervendrá en la valoración artística ni en la elección final. El resultado se comunicará por correo electrónico a todas las personas y formaciones que hayan presentado candidatura.

La participación incluye la producción técnica del showcase, acreditaciones para acceder a la programación profesional de BIME y una ayuda para contribuir a los gastos derivados de la participación del proyecto asturiano en el encuentro.

Esta iniciativa se suma a la convocatoria abierta recientemente por la consejería para que artistas y formaciones musicales asturianas puedan optar a participar en Showcase Scotland 2027, que se celebrará en enero del próximo año en Glasgow. Asturias será la comunidad invitada en la próxima edición de este encuentro profesional, vinculado al festival Celtic Connections, cuya organización seleccionará seis proyectos de la comunidad para completar la programación oficial. Las candidaturas para esta convocatoria pueden presentarse hasta el 7 de agosto.